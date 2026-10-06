Haberler

Balıkesir Bandırma'da tadilat atığı duşakabin camı yola savruldu, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Bandırma'da tadilat atığı duşakabin camı yola savruldu, yaralanan olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İstiklal Caddesi'nde bir binanın tadilatı sırasında çıkan atıklar arasındaki duşakabin camı, rüzgarın etkisiyle yola savrulup kırıldı. Cam parçaları kaldırım ve yola yayılınca çevrede tehlike oluştu; olayda yaralanan olmadı ve esnaf yolu temizledi.

Bandırma'nın İstiklal Caddesi'nde bir binada gerçekleştirilen tadilat sırasında ortaya çıkan atıkların gelişigüzel bırakılması sonucu duşakabin camları rüzgarın etkisiyle yola savruldu. Kırılan cam parçaları, kaldırım ve yola yayılarak kısa süreli tehlikeye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir evde tadilat çalışması yapan vatandaş, çalışma sırasında ortaya çıkan bazı atıkları çöp konteynerinin yanında bulunan ağacın kenarına bıraktı.

Atıklar arasında bulunan duşakabin camı ise rüzgarın etkisiyle bulunduğu yerden savrularak yola düştü. Büyük bir gürültüyle kırılan cam, kaldırım ve yol üzerine dağıldı.

Cam parçalarının yola ve kaldırıma yayılması nedeniyle araç ve yayalar açısından tehlike oluşurken, olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

Çevrede bulunan esnaf, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için cam parçalarını süpürerek temizledi. Yapılan temizlik çalışmasının ardından yol ve kaldırım yeniden güvenli hale getirildi. Yaşanan olay, tadilat çalışmalarından çıkan atıkların uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmemesinin çevrede oluşturabileceği tehlikeyi ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

Yol kenarında bekleyenlerin üzerine uçtu: Çok sayıda yaralı var
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

Şehrin ortasında kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu
Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Maden faciasında 9 tutuklama! Aralarında genel müdür de var
Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Galatasaray'a mı dönüyor? Dursun Özbek'ten açıklama geldi