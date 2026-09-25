Balıkesir Ayvalık'ta kum zambakları ahşap kafeslerle koruma altına alındı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kıyı ekosisteminin en zarif simgelerinden olan ve nesli koruma altında bulunan kum zambakları, Badavut Sahili'nde yerleştirilen özel ahşap kafeslerle muhafaza altına alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı Badavut Sahili'nde doğal ortamında yayılış gösteren kum zambaklarının korunması amacıyla harekete geçildi. Kıyıların doğal mirası olan nadir bitkilerin insan baskısından, plaj yoğunluğundan ve tahribattan zarar görmemesi için bitkilerin çevresine özel koruyucu ahşap kafesler monte edildi. Alınan önlemle zambakların hem ezilmesinin önüne geçilmesi hem de bölgeye gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Çevre Kanunu kapsamında koruma altında tutulan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan kum zambaklarını koparmanın ya da soğanlarını yerinden sökmenin yüz binlerce lirayı bulan yüksek idari para cezaları bulunuyor. Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi adına sahili kullanan vatandaşların duyarlı olmalarını ve koruma alanlarına dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı