Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: 'Kız Çocuklarımız İçin Sandığa Gidelim'

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kapı kapı gezerek, vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy vermeye davet etti. Başkan Çalkaya, “Bu seçimlerde en büyük görev annelere düşüyor. Kız çocuklarımız için sandığa gidip tercihimizi demokrasiden yana kullanmalıyız” diye konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kapı kapı gezerek, vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy vermeye davet etti. Başkan Çalkaya, "Bu seçimlerde en büyük görev annelere düşüyor. Kız çocuklarımız için sandığa gidip tercihimizi demokrasiden yana kullanmalıyız" diye konuştu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya kapı kapı gezerek vatandaşlarla görüşmeler yapıyor. Özellikle ilk turda sandığa gitmeyen vatandaşlar ile görüşen Başkan Çalkaya, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması için oy verme oranının artması gerektiğini söyledi.

İlk turda Balçova'da oy kullanma oranının yüzde 91 gibi bir rekor bir oranla gerçekleştiğini belirten Başkan Fatma Çalkaya, "İlçemizde demokrasi vurgusunu ön plana çıkaran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 75 oranında oy çıktı. Biz ikinci turda bu katılım ve oy oranlarının artması için çaba sarfediyoruz. Bunun için de en duyarlı kesim olan kadınlarla daha çok görüşmeye çalışıyoruz" diye konuştu.