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Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Şaban Konyar - Yerel
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Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldıTOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Balçığa saplanan inek böyle kurtarıldı

TOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Erek Mahallesi'nde Kelkit Çayı kenarındaki alanda otlayan inek bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede balçığa saplandı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Halat yardımı ile inek bulunduğu yerden kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Yerel

İtfaiye Tokat Erbaa Yerel Haberler

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