'Bakraçlı kadın' keçe sanatı tablosu hediye edildi - Haberler

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'Bakraçlı kadın' keçe sanatı tablosu hediye edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Bakraçlı kadın' keçe sanatı tablosu hediye edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen 'Çaycumalılar Buluşuyor' organizasyonu çerçevesinde bölgenin simgesi olan 'Bakraçlı kadın' keçe sanatı tablosu belediye başkanına Nurdan Candan tarafından hediye edildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen 'Çaycumalılar Buluşuyor' organizasyonu çerçevesinde bölgenin simgesi olan 'Bakraçlı kadın' keçe sanatı tablosu belediye başkanına Nurdan Candan tarafından hediye edildi.

Geleneksel kültürün bir parçası olan keçe sanatını Zonguldak bölgesinde tanıtmaya çalışan Nurdan Candan, 'Çaycumalılar Buluşuyor' etkinliğinde verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya 'Bakraçlı kadın' keçe sanatı tablosu hediye etti. Tabloda yöreye özgü manda yoğurdu ve yine bölgeye özgü tel kırma tülbent detayları keçe sanatıyla birlikte kullanıldı. Keçe sanatını bölgenin temsili olan temalar ile buluşturan Nurdan Candan, eseriyle büyük beğeni topladı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Kantarcı, Zonguldak, Yerel, Haberler

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