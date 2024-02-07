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Bakırköy Adliyesi'nde Kahramanmaraş depremi anma töreni düzenlendi

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Bakırköy Adliyesi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, yargı mensupları ve personeller için anma töreni gerçekleştirildi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ve diğer yargı mensupları katıldı.

Bakırköy Adliyesi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, yargı mensupları ve personeller için anma töreni gerçekleştirildi.

Bakırköy Adliyesi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, yargı mensupları ve personeller için anma töreni gerçekleştirildi. Bakırköy Adliyesi Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen anma törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personelleri katıldı.

Anma töreni, İstanbul Adliyesinde gerçekleşen hain saldırı kınanarak başlandı. Depremde hayatını kaybeden yargı mensubu ve personeller için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam eden programda, deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan personele teşekkür edildi.

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir arama kurtarma ekibi kurulmasına da karar verildi. Bu kapsamda AFAD akreditasyonu için ilgili kurumlara başvurularda bulunan tam teçhizatlı, tamamı gönüllü 30 kişilik ekipten oluşan Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi'nin (BAKUT) kurulduğu da anma töreninde duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve BAKUT Ekip Lideri Necip Sarı, İstanbul Adliyesi'ne yapılan saldırıyı kınayarak sözlerine başladı. Sarı, "BAKUT tamamı gönüllü 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 hakim, 4 yazı işleri müdürü, 1 polis memuru, 10 zabıt katibi, 1 icra katibi, 1 teknisyen, 1 infaz koruma memuru, 1 memur, 3 mübaşir, 6 güvenlik personeli, 1 hizmetli, 1 temizlik personelinden oluşuyor. BAKUT bugüne kadar afet bilinçlendirme, telsiz kullanımı, ip bağlama, ip ve düğümler eğitimi, yangın eğitimi hafif seviye arama ve kurtarma, ilk yardım ve orman yangını eğitimlerini tamamladı. Dünyanın tek akredite yargı arama- kurtarma ekibi haline geleceğiz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve BAKUT Ekip Lideri Necip Sarı, BAKUT'a her türlü desteği ve yardımı sağlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'e teşekkürlerini sundu.

Program sonunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim'e BAKUT şapkası hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ve "Asrın Felaketi" fotoğraf sergisinin incelenmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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