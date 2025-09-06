Bakımsız kalan, her geçen gün yıpranan Millet Bahçesi adeta çürümeye terk edildi

Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı'nın uhdesinde olduğu bilinen ve adeta çürümeye terk edilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bakımsızlık sebebiyle her geçen gün daha da kötü bir hale gelirken, park girişindeki tabelalarda Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin kazınarak silinmesi büyük tepkiye sebep oldu. Ağaçları, nadide bitki türleri kuruyan Bakımsız kalan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ziyaretçileri, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken üzüntü duyduklarını ifade ettiler.

Vişnelik mahallesinde bulunan Atatürk Stadyumu, yıllar boyunca Eskişehirspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yaptı. Stadyumun eskimesi sebebiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan anlaşmalar sonucunda, Sazova Mahallesinde yeni stadyumun temelleri 2013 yılında atıldı. Yeni Atatürk Stadyumu'nun 2016 yılında hizmete girmesiyle birlikte Vişnelik mahallesindeki stadyum, atıl duruma düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 2018 yılında yıkılan eski stadyumun yerine planlanan Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı.

İlk yapıldığında halkın güzel vakit geçirebileceği yeşillik bir alandı

Eskişehir Recep Tayyip Millet Bahçesi'nin açılışı 2020 yılında gerçekleştirildi. Toplam proje alanı 52 bin 392 metrekare, toplam inşaat alanı 16 bin 221 metrekare, toplam peyzaj alanı 40 bin 227 metrekare ve çim alanı 20 bin 5 metre kare olan bahçeye 160 bin bitki ve 878 ağaç yerleştirildi. Yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol sahası, fitness, oturma, çocuk oyun ve açık etkinlik alanlarının bulunduğu Millet Bahçesi, süs havuzuyla beraber Eskişehir halkının güzel vakit geçirebileceği bir yer olarak öne çıktı. Park alanın altında 15 bin 324 metrekarelik alana yapılan, 24'ü engelli olmak üzere toplam 459 araç kapasiteli otopark ise kent trafiğini rahatlattı.

Bakımsızlık sebebiyle ilk yapıldığı güzel halinden eser kalmadı

Etkileyici görselliği ile dikkat çeken Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, bakımsızlık sebebiyle zaman içerisinde yıprandı. Türk Dünyası Vakfı'nın sorumluluğunda olan Millet Bahçesi'nde çimlerin ve ağaçların kuruması, yabani otların çıkması ve boş bırakılan süs havuzu kötü görüntü oluşturdu. Kimliği bilinmeyen şahısların kullanılamaz hale getirdiği tenis masası da onarılmazken, tuvaletlerin hijyenik hale getirilmemesi gibi sorunlar çözümsüz kaldı. Zaman zaman bazı adli olaylara da sahne olan bahçe, özellikle gece saatlerinde güvenlik endişesi uyandırıyor. Başka illerden gelen vatandaşlar, bu kadar bakımsız kalan bir Millet Bahçesi'ni ilk defa gördüklerini, üzüldüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi silindi, yetkililer onarım yapmadı

Öte yandan, Millet Bahçesi'nin girişlerinde bulunan tabelalarda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi saygısızca kazınarak silindi. Parkı çürümeye terk eden Türk Dünyası Vakfı yetkilileri ise, bu duruma da müdahale etmedi. 2025 yılı itibariyle, ilk yapıldığı halinden eser kalmayan Millet Bahçesi'nin son hali vatandaşların tepkisine sebep oldu.

"Çimler sararmış, biraz daha bakılsa iyi olur"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunun 18 yaşındaki öğrenci Ahmet Enes Tulum, "Gördüğünüz gibi, çimlerde sararmalar var. Biraz bakımsız kalmış. Burada top oynamak ya da başka sosyal aktiviteler yapmak istediğimizde bazı güvenlik sıkıntılarıyla karşılaşıyoruz, ama yine de şehrin ortasında böyle bir alanın bulunması güzel. Biraz daha bakılsa, en azından bu tür şeylere bütçe ayrılsa, gençlere destek verilse iyi olur. Böylelikle biz de daha güvenli ve keyifli şekilde vakit geçirebiliriz. O zaman burası çok daha kıymetli olur" dedi.

"Cumhurbaşkanımız teslim etti, şimdi kim sorumluysa buraya sahip çıkması lazım"

Millet Bahçesi'nin bakımsız kaldığını vurgulayan Ziyatin Aydın, "Burası bakımsız. Mesela sulama konusunda aksamalar yaşanıyor. Sulanmadığı için çimler kuruyor. Millet Bahçesi daha güzel, daha teknik ve daha becerikli bir hale getirilebilir. Biz istiyoruz ki günden güne parlasın, milletimiz buraya gelsin, ailesiyle keyifli vakit geçirsin ama bakılmadığı zaman olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı, teslim etti, şimdi kime teslim ettiyse onların da buraya bakması, sahip çıkması lazım" şeklinde konuştu.

"Kenarlarda biraz yeşillik var ama ortası tamamen kuru"

Şehir dışından Eskişehir'e geldiğini belirten yaşlı bir kadın ise, şunları söyledi:

"Daha güzel bir yer olmasını isterim. Burası bira bakımsız kalmış. Çocuklara oyuncaklar yapılsın, daha geniş yeşillikler olsun. Biraz daha bakım yapılsın. Burası çok kuru görünüyor. Kenarlarda biraz yeşillik var ama ortası tamamen kuru. Böyle olunca insan hayal ettiği gibi bir bahçede gezemiyor." - ESKİŞEHİR