Baki Ailesinin Kumruya Sevgisi: Menisa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Baki ailesi, banyolarının penceresine yuva yapan kumruya 2 yıldır gözü gibi bakıyor.

Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Baki ailesi, 2 yıldır banyolarının penceresine yuva yapan kumruya "Menisa" adını verdi. Aile, kumruyu özenle besleyerek bakıyor. Yuvanın düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine kendi imkanlarıyla yuvayı sabitleyerek yumurtaların güvenliğini sağladığını ifade eden 12 yaşındaki Havva Baki, "Bu kuşumuz 2 senedir geliyor. Onu sürekli besliyorum. Hayvanlara özel bir sevgim var. Kuşumuzun ismini Menisa koydum. Çok seviyoruz" dedi.

Havva, kumrunun yumurtalarının düşmesine ramak kaldığını ancak ailecek müdahale ederek yuvayı koruduklarını söyledi.

Baba Fevzi Baki ise kumrunun kendilerinden korkmadığını ve artık ailenin bir parçası olduğunu belirtti. Baki, "Kızımız besliyor, artık bizimle yaşıyor. Çok mutluyuz, evimize bereket getirdi" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ