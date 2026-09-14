Bakanlık tarafından hayata geçirilen ‘İyilik Var’ platformu Galatasaray-Kocaelispor maçında tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 Eylül'de lansmanı gerçekleştirilen 'İyilik Var' gönüllülük platformu, Galatasaray- Kocaelispor karşılaşmasında futbolseverlerle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'İyilik Var' gönüllülük platformu, futbol sahaları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Platformun içeriğini anlatan kamu spotu, Galatasaray-Kocaelispor karşılaşması öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nın skorboardunda gösterildi. Stadyumun reklam panolarında ise 'İyilik Var' logoları yayınlandı. Tribünleri dolduran futbolseverlerin ilgi gösterdiği tanıtımda, herkes 'İyilik Var' hareketinin bir parçası olmaya ve gönüllü olmaya davet edildi.

İlk ipuçları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verilmişti

'İyilik Var' hareketinin ilk ipuçları geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verilmişti. Stadyumda futbolseverlerin karşısına çıkan dev kitap, dev ayıcık ve dev gitar, 12 Eylül'de gerçekleştirilen lansman öncesinde yeni iyilik hareketinin habercisi olmuştu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından iyilik hareketinin adresi bu kez Galatasaray-Kocaelispor karşılaşması oldu. Tanıtımda 'Sahada rakip olsak da iyilikte hepimiz aynı takımdayız' mesajı öne çıkarıldı. Futbolun birleştirici gücü üzerinden verilen mesajla, takım ve renk ayrımı olmaksızın toplumun tüm kesimlerinin iyilik etrafında buluşabileceğine dikkat çekildi. 'İyilik Var' Platformu ile gönüllülük faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, ihtiyaç sahipleriyle destek olmak isteyen vatandaşların dijital ortamda buluşturulması ve iyilik kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı