Haberler

Bakan Yumaklı: "Muğla, Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı,

"Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor. Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi ve Mersin'in Gülnar ile Aydıncık ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş yerini kana buladılar: Bunlara da 'yeni nesil' deniliyor

Geceyi kana buladılar! Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
300 milyon Euroluk dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi

Dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi
Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı

Plajda yürürken servet buldular: Kıyıya vuran çantalardan 700 bin avro çıktı
Kripto para piyasasında güç dengesi değişti

Kripto para piyasasında güç dengesi değişti