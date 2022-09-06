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Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Bir dizi ziyaret çerçevesinde kente gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret çerçevesinde kente gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Yılmaz'a, ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında karşıladı. Başkan Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ile bir süre görüştü.

Görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Yılmaz'a kentte eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda yapılan, yapılacak olan hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi verdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ise, Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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