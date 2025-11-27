Bakan Yardımcısı Yelkenci, Stratonikeia Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamında Muğla'da düzenlenen programın açılışının ardından Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yelkenci'yi, alana gelişinde Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı. Antik kentte yürütülen çalışmalar, kazı süreci ve bölgenin tarihi hakkında Yelkenci'ye detaylı bilgi verildi. Ziyaret sırasında Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da Yelkenci'ye eşlik etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'ye Stratonikeia'nın bir kitabını hediye eden antik kent kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Stratonikeia ziyaretleri için Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Bu tür ziyaretler, hem antik kentimizin tanıtımına hem de yürüttüğümüz kazı çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlıyor. Stratonikeia, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak Anadolu'nun tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor. Buradaki her bir yapı, geçmişten günümüze bir köprü niteliğinde. Günümüzden yaklaşık 2 bin 200 yıl önce döneminin en büyük eğitim yapısı olan, 105x267 m ölçülerindeki gymnasion burada yer alıyor. Biz burada eğitim kurumlarımız ile ulusal ve uluslararası projeler yapıyoruz. Bizler ekibimizle birlikte buradaki kültürel mirasımızı gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışıyoruz." - MUĞLA