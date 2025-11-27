Haberler

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Stratonikeia Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Stratonikeia Antik Kenti'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 'Öğretmen Akademileri' projesi çerçevesinde Muğla'da düzenlenen programdan sonra Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Antik kentteki kazı çalışmaları ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamında Muğla'da düzenlenen programın açılışının ardından Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yelkenci'yi, alana gelişinde Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı. Antik kentte yürütülen çalışmalar, kazı süreci ve bölgenin tarihi hakkında Yelkenci'ye detaylı bilgi verildi. Ziyaret sırasında Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da Yelkenci'ye eşlik etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'ye Stratonikeia'nın bir kitabını hediye eden antik kent kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Stratonikeia ziyaretleri için Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Bu tür ziyaretler, hem antik kentimizin tanıtımına hem de yürüttüğümüz kazı çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlıyor. Stratonikeia, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak Anadolu'nun tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor. Buradaki her bir yapı, geçmişten günümüze bir köprü niteliğinde. Günümüzden yaklaşık 2 bin 200 yıl önce döneminin en büyük eğitim yapısı olan, 105x267 m ölçülerindeki gymnasion burada yer alıyor. Biz burada eğitim kurumlarımız ile ulusal ve uluslararası projeler yapıyoruz. Bizler ekibimizle birlikte buradaki kültürel mirasımızı gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışıyoruz." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.