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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valiliğini Ziyaret Etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, valilik şeref defterini imzaladı.

AK Parti 27.Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Elif Yaman'ın da bulunduğu ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Valilik makamında Vali İlhami Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, ziyaretin anısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak' minyatür Şehitler Abidesi hediye etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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