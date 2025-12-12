Bakan Yardımcısı Boyraz, UFest Çanakkale'de gençlerle buluştu

Çanakkale'de düzenlenen UFest Çanakkale- Ulaşım Festivali'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gençlerle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım etkinliği olan UFest Çanakkale-Ulaşım Festivali'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve gençler bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı eşlik etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gerçekleştireceği sunumdan önce konuşma yapan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bugün çok özel ve müstesna bir yerde gençlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade edeyim. En güzel zaman dilimi; en güzel mekanlarda, insanlarla geçirilen bir zaman dilimidir. En güzel mekan Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı Kurtuluş Savaşı'nın girizgahı bir milletin küllerinden yeniden doğduğu şehit ve şüheda yurdu Çanakkale ve onun içindeki bir eğitim kampüsü. En güzel insan da Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek, Türkiye'nin yarını bugünden daha da öteye taşıyacak, gerçekten pırıl pırıl gençler. Her iki güzellik bir araya gelince de benim için en güzel zaman dilimi" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Osman Boyraz 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumdan sonra 5 katılımcı gence Doğu Ekspresi bileti hediye edilmesinin ardından program sona erdi. - ÇANAKKALE