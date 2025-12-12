Haberler

Bakan Yardımcısı Boyraz, UFest Çanakkale'de gençlerle buluştu

Bakan Yardımcısı Boyraz, UFest Çanakkale'de gençlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen UFest Çanakkale-Ulaşım Festivali'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gençlerle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Çanakkale'de düzenlenen UFest Çanakkale- Ulaşım Festivali'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gençlerle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım etkinliği olan UFest Çanakkale-Ulaşım Festivali'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve gençler bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı eşlik etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gerçekleştireceği sunumdan önce konuşma yapan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bugün çok özel ve müstesna bir yerde gençlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade edeyim. En güzel zaman dilimi; en güzel mekanlarda, insanlarla geçirilen bir zaman dilimidir. En güzel mekan Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı Kurtuluş Savaşı'nın girizgahı bir milletin küllerinden yeniden doğduğu şehit ve şüheda yurdu Çanakkale ve onun içindeki bir eğitim kampüsü. En güzel insan da Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek, Türkiye'nin yarını bugünden daha da öteye taşıyacak, gerçekten pırıl pırıl gençler. Her iki güzellik bir araya gelince de benim için en güzel zaman dilimi" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Osman Boyraz 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumdan sonra 5 katılımcı gence Doğu Ekspresi bileti hediye edilmesinin ardından program sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 kişi daha gözaltında
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Brann zaferi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular!
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
title