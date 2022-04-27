Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu'ndan Tutulmaz'a ziyaret - Haberler

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Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu'ndan Tutulmaz'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu'ndan Tutulmaz'a ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

ZONGULDAK (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Pençe Kilit operasyonunda roketatarın isabet etmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Doğukan Korkmaz'ın cenazesine katılmak için Zonguldak'a geldi.

Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile beraber Bartın Valisi Sinan Güner'de Zonguldak Valilik'i önünde Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nu karşıladı. Ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ve berberindeki heyet şehit Doğukan Korkmaz'ın cenaze törenine katılmak için yola çıktı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı, Alpaslan Kavaklıoğlu, Zonguldak, Şehit, Yerel, Haberler

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