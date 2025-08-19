Bakan Uraloğlu: 'Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız. Demiryolu ağımızda 200 MW kurulu güce sahip GES projeleri planlıyoruz. Eski gemilerin çevreci sistemlerle yenilenmesini desteklemek için hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin 1,5 katı, alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise 2,5 katı teşvik veriyoruz. 5G'nin Ekim ayında ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış olacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Yeşil Kalkınma Vakfı Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ne katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programa Bakan Uraloğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu eşlik etti. 2021'de yürürlüğe giren Elektrikli Skuter Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar 26 firma, yaklaşık 65 bin skuter ile Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet göstermeye başladığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde yük taşımalarının yaklaşık yüzde 85'i karayolu ile yapılmaktadır, bu da sektörü karbon salınımı açısından öncelikli bir alan haline getirmektedir. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, karayolu taşımacılığında yeşil dönüşümü sürdürülebilirliğin merkezine yerleştirerek elektrikli kamyon, otobüs, minibüs, çekici ve otomobillerin sektörde kullanımına imkan sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yaptık. Kent içi ulaşımda da çevresel duyarlılıkla hareket ediyoruz. Paylaşımlı elektrikli skuterları, kısa mesafeli ulaşımda şahsi araç kullanımını azaltmak amacıyla hayata geçirdik. 2021'de yürürlüğe aldığımız Elektrikli Skuter Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar 26 firma, yaklaşık 65 bin 000 skuter ile Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet göstermeye başladı. 'Kombine Taşımacılık Yönetmeliği' ve 'Yeşil Lojistik Belgesi' uygulamalarıyla da çevre dostu taşımacılığı teşvik ediyoruz. Yeşil Lojistik Belgesi alan firmalara, yetki belgesi başvurularında yüzde 50 indirim, taşıt kartı ücretlerinde ise yüzde 95'e varan destekler sağlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 42 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi sahibi işletmeci bu belgeye sahiptir. Bu uygulamalar, enerji ve kaynak tasarrufu sağlarken çevre dostu taşımacılığı da yaygınlaştırmaktadır" dedi.

"Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız"

2025'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağını 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Sürdürülebilir ulaşım, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temel taşlarından biridir. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 296,5 milyar dolarlık yatırımla mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projeyi hayata geçirdik. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 832 kilometreye yükselterek yıllık yaklaşık 2 milyar 453 milyon litre akaryakıt tasarrufu elde etik. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık. Demiryolu yatırımlarımızla da toplam 8,9 milyon ton daha az karbon emisyonu salındı. 2025'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Demiryolunda yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmek için projemizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı destekliyoruz. Kent içi ulaşımda da çevre dostu çözümlerle fark oluşturuyoruz. Türkiye genelinde 434 kilometresi tamamlanan ve 122,1 kilometresi devam eden Kentiçi Raylı Sistem projelerimiz, Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Nesil Ulaşım Projesi gibi yenilikçi çalışmalarla şehirlerimizde emisyonları azaltıyor. Hiç şüphesiz Akıllı Ulaşım Sistemleri de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasına destek oluyor. Bu noktada Kooperatif AUS test ve Uygulama Koridoru ile dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ülkemizde uygulanması sağlıyoruz. İstanbul ve Antalya'da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamalarına başladık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Demiryolu ağımızda 200 MW kurulu güce sahip GES projeleri planlıyoruz"

Elektrikli otomobil sayısı 2025 Haziran ayı itibariyle 268 binin üzerine çıktığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Milli elektrikli tren setlerimiz, elektrikli araçlar için artan şarj istasyonlarımız, bisiklet yollarımız, ekolojik köprülerimiz, sürdürülebilir havacılık politikalarımız, yeşil denizcilik projelerimiz de çevre dostu ulaşım anlayışımızın somut göstergeleridir. Hiç şüphesiz fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçlar da kritik bir rol oynuyor. Türkiye genelindeki toplam elektrikli otomobil sayısı da 2025 Haziran ayı itibariyle 268 binin üzerine çıktı. Yine, Haziran itibarıyla da ülkemizde 31 bin 433 elektrikli araç şarj soketi bulunmaktadır. Bunların yanında yenilenebilir enerji kaynaklarını ulaşım ve altyapı projelerimizde daha etkin kullanmak için de somut adımlar atıyoruz. Örneğin günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin bilinciyle; karayollarından-demiryollarına, Türksat'tan-Türasaş'a Bakanlığımıza bağlı birçok kurumumuzda güneş enerjisinden faydalanıyoruz. İlk olarak 2017 yılında Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğünün enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanması amacıyla güneş enerjisi santrali kurduk. Ardından Karayolları Van Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki ikinci Güneş Enerjisi Santrali'mizi tamamlayarak hizmete aldık. Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin yapım çalışmalarını tamamladık. Türksat'ın geçen yıl devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk yılında 10 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer 17,5 Gigawat elektrik üreterek 82 milyon lira tasarruf sağladık. Sadece bir yılda 8 bin 400 ton yani yaklaşık 360 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer karbon salınımını engelledik. Yine, TÜRAŞAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz GES ile üretimlerimizde kullanılan enerjinin yüzde 90'ı yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılamaya başladık. Ayrıca, Sivas Bölge Müdürlüğümüzde de GES kurulum çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Demiryolu ağımızda ise 200 MW kurulu güce sahip GES projeleri planlıyoruz" dedi.

"Hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin 1,5 katı alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise 2,5 katı teşvik veriyoruz"

Yeşil bir gelecek için sıfır emisyon hedeflerine kararlı adımlarla ilerletini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Denizcilikte yeşil liman sertifikaları, yeni yatırımlar ve teşviklerle emisyonları azaltıyoruz. Eski gemilerin çevreci sistemlerle yenilenmesini desteklemek için hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin 1,5 katı alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise 2,5 katı teşvik veriyoruz. Havalimanlarımızda gerçekleşen faaliyetlerin çevresel etkilerini kontrol altına almak için de 2020 yılında 'Karbonsuz Havalimanı Projesi'ni başlattık. Dünyada 88 Ülkede toplam 587 havalimanının dahil olduğu programda, ülkemiz karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla bu kapsamda en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır. Sürdürülebilir ulaşım, yalnızca teknolojik yeniliklerle değil, aynı zamanda tüm paydaşların iş birliğiyle mümkündür. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla birlikte, çevreye duyarlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışıyoruz. Yeşil bir gelecek için attığımız her adımla, sıfır emisyon hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle YEKAV tarafından düzenlenen bu zirvenin, sürdürülebilir ulaşım politikalarımızın geliştirilmesinde önemli bir platform olacağına inanıyorum. Çevrenin korunması, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

"Birkaç yıl içerisinde ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış olacağız"

Ekim ayında 5G'nin ihalesini yapacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Zaten burada biliyorsunuz 4 büyüklerin stadyumunda yine İstanbul Havalimanı'nda ve 30 civarındaki tesiste de deneme amaçlı 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. Ondan faydalanabiliyoruz eğer sizin cep telefonunuz uygunsa. Dolayısıyla dediğim gibi inşallah Ekim ayında ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir bir çevre için herkesin buna katkıda bulunması gerekiyor"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Sürdürülebilir bir çevre için özel ve devlet ayrımı yapmadan, sektör ayrımı yapılmadan, ülke ayrımı yapmadan, herkesin buna katkıda bulunması gerekiyor. Kimisi doğaya az zarar veriyor. Kimisi sektörel açıdan doğaya çok zarar veriyor. Ama sonuç itibariyle bu gezegen, bu dünyada hep birlikteyiz yaşayacağız. Bu açıdan da bu zihniyeti çok önemsiyorum. İstanbul'da insanlar günlük bir buçuk iki saatini trafikte geçiriyor. İstanbul'da bunun yapılması ayrıca kıymetli" dedi. - İSTANBUL