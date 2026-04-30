Bakan Uraloğlu: "Ankara-Samsun Arası 2,5 Saate İnecek"

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun hızlı tren hattının Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasında seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini belirterek, "Yılda 12 milyon yolcu, en az bu kadar da kıymetli olan 14 milyon ton yük taşınacak. Yani biz Samsun Limanı'nı Çorum üzerinden Mersin'e, Akdeniz'e yüksek hızlı demiryoluyla da bağlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da bir dizi ziyarette bulundu. Uraloğlu, Çorum Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaretinin ardından 25 kilometrelik Çorum-Laçin kara yolu ile Kırkdilim Tünelleri'nin açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, açılış töreninde şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ne diyor? Yol medeniyettir. Yol bereketin, güvenin, ticaretin ve birliğin ta kendisidir. Bizler de yol medeniyettir anlayışıyla 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler katettik."

"806 kilometre tünel inşa ettik"

Bölünmüş yol uzunluğumuzu 23-24 yılda 6 bin 101 kilometre iken ve sadece 6 ilimiz birbirine bağlanırken bugün bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine ve birbirine bağlanan il sayımızı çok şükür 77'ye yükselttik, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene bakın 2025 yılında sadece geçen sene 57 kilometre tünel bitirmişiz. Karayollarını, demiryollarını da saymıyorum bakın.

80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından bu yana biz 806 kilometre daha tünel inşa ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çorum'un şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla hep beraber güçlendiriyoruz.

2002 yılından bu yana Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına milletvekilimiz de bahsetti, 93 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Çok şükür bölünmüş yol uzunluğu 59 kilometreydi. Bunu 7 kat artırarak 408 kilometreye çıkardık.

Bugün de Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının da ulaşım standartlarını artıran stratejik bir güzergahta Çorumumuzun çehresini değiştiren önemli bir eseri daha hizmete sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.

Bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz 50 kilometre uzunluğundaki Çorum-Laçin-Osmancık yolunun açılışını yaptığımız Çorum-Laçin arasındaki 25 kilometrelik kesimi, özellikle zorlu coğrafyasıyla bilinen meşhur Kırkdilim Geçidi'ni de içerisinde bulunduruyor. Tünellerimizle toplam 4 bin 99 metre uzunluğuyla Kırkdilim Geçişi'ni bölünmüş yol ve tünel konforuyla geçilir hale getirdik.

Projemiz sayesinde hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimde seyahat süresini yarım saatten aşağı yukarı 15 dakikaya düşürdük. Bu sayede zamandan 350 milyon TL, akaryakıttan 68 milyon TL olmak üzere yıllık 418 milyon TL tasarruf sağlayacağız.

"Delice-Çorum hızlı tren hattında ilerleme yüzde 25 seviyesinde"

Çorum'u Türkiye'nin en önemli demiryolu projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının tam kalbine yerleştirdik. Çok şükür bildiğiniz üzere Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon'dan geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattımızın 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminin yapımına geçen yıl başlamıştık. Bugün itibarıyla bu etapta genel ilerleme yüzde 25 seviyesinde. Yani neredeyse dörtte birini bir yılda bitirdik.

200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası sadece 1 saat 20 dakikaya düşmüş olacak.

"Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek"

Sizlere yeni bir müjdeyi daha bütün heyetimizle beraber paylaşmak istiyorum. Hattımızın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerini iki ayrı kesim halinde ihaleye çıkmıştık. Çorum-Merzifon kesiminin ihalesini 27 Nisan'da, yani üç gün önce, Merzifon-Havza kesiminin ihalesini ise 28 Nisan'da, yani iki gün önce gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun.

Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi sadece 2,5 saate inecek. Yılda 12 milyon yolcu, en az bu kadar da kıymetli olan 14 milyon ton yük taşınacak. Yani biz Samsun Limanı'nı Çorum üzerinden Mersin'e, Akdeniz'e yüksek hızlı demiryoluyla da bağlamış olacağız.

Çorum'un doğu ve batı, kuzey ve güney koridorlarında merkez konumundaki stratejik avantajlarını en iyi şekilde değerlendirecek bu proje, şehrimizin ticaret, turizm ve sanayi potansiyelini daha da güçlendirecektir."

Kaynak: ANKA