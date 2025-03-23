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Bakan Uraloğlu AK Parti Batman İl Başkanlığını Ziyaret Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman’daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek projeler ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti

BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığında çiçeklerle karşılandı. Ziyaret sırasında İl Başkanı Hüseyin Şansi, Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti. Daha sonra partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Batman'da devam eden projeler, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Partililerin talep ve önerilerini dinleyen Uraloğlu, kentin kalkınması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Yerel
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