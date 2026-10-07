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Bakan Uraloğlu, 452 kilometrelik kent içi raylı hattın hizmete sunulduğunu bildirdi

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Bakan Uraloğlu, 452 kilometrelik kent içi raylı hattın hizmete sunulduğunu bildirdi
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Bakan Uraloğlu, bakanlığın bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduğunu bildirdi. Türkiye genelinde işletmedeki hat uzunluğu 1.054,7 kilometreye ulaşırken, 9 ilde 220,85 kilometrelik hattın yapımı sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen kent içi raylı sistemler hakkında açıklamada bulundu. Türkiye genelinde işletmedeki kent içi raylı sistem hat uzunluğunun bin 55 kilometreye yaklaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "2002 yılında Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğu, 2026 yılında 1.054,7 kilometreye ulaştı. Son 24 yılda kent içi raylı sistem hat uzunluğu yüzde 270 arttı" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete sunduk"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen kent içi raylı sistem hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Bakanlık olarak bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete sunduk. Hayata geçirdiğimiz hatlarda bugüne kadar dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 2'sine karşılık gelen 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi" açıklamasında bulundu.

"9 ilde 220,85 kilometrelik hattın yapımı devam ediyor"

Devam eden raylı sistem çalışmaları hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Türkiye genelinde 9 ilde toplam 220,85 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. İstanbul'da 10,8 kilometre, Ankara'da 48 kilometre, Konya'da 54,2 kilometre, Kocaeli'de 49,65 kilometre, Bursa'da 5 kilometre, Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 16,2 kilometre, Sakarya'da 15,2 kilometre ve Afyonkarahisar'da 8,5 kilometrelik hatlarda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Kent içi raylı sistem hatları 673 kilometreye ulaşacak"

Uraloğlu, "Devam eden projelerimizin tamamlanmasıyla bakanlığımız tarafından hayata geçirilen kent içi raylı sistem hatları 673 kilometreye, Türkiye genelinde ise yaklaşık bin 275 kilometreye çıkacak" eklinde konuştu.

188 kilometrelik yeni hat planlanıyor

Uraloğlu, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinde yeni kent içi raylı sistem hatlarının da planlandığını belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Erzurum, Erzincan, Van ve Trabzon'da planlanan hatların toplam uzunluğunun yaklaşık 188 kilometre olduğunu kaydeden Uraloğlu, söz konusu projelerin fizibilite ve etüt çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçilmesinin planlandığını ifade etti.

Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin hızlı, güvenli, ekonomik ve çevre dostu ulaşım imkanı sunduğunu belirterek, "Raylı sistem ağının güçlendirilmesiyle bireysel araç kullanımının ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına, zamandan tasarruf sağlanmasına ve sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesine katkı sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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