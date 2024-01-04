Bakan Tekin, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

KASTAMONU - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İnebolu ilçesindeki açılış töreninin ardından Küre, Seydiler, Ağlı, Devrekani ilçelerinde temaslarda bulundu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ı ziyaret eden Bakan Tekin, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Altıkulaç, Bakan Tekin'e ilçenin eğitim durumu ve bina stoku hakkında bilgiler verdi.

Devrekani ziyaretinin ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Vidinlioğlu ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Ardından Belediye Şeref Defterini imzalayan Bakan Tekin, Başkan Vidinlioğlu'ndan yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.