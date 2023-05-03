Bakan Soylu: 'HDP bayrağı salladılar. PKK'nın zafer işaretini yaptılar'

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun katıldığı Van mitingine ilişkin, "HDP bayrağı salladılar. PKK'nın zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişisi 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı. HDP'lileri oraya topladılar, kendi bir takım partililerini topladılar, yetmedi. 'Dişe diş, kana kan, Öcalan' diye orada slogan attılar" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Gölova Kadınlar Derneği üyeleriyle buluştu. Burada bir konuşma yapan Soylu, Dün il başkan yardımcısıyla gecenin saat 02.00'ye kadar çalıştıklarını ve 2'de uçağa binerek Ankara'ya gittiklerini söyledi. Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen 53. Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını anlatan Bakan Soylu, "Saat 4'ü 15 geçe, bugün sabah itibariyle yaklaşık 52 vilayette yaptığımız operasyonun, Ankara merkezli MASAK ile beraber Ankara Başsavcılığı'yla beraber gerçekleştirilen operasyon uyuşturucuya karşı 53. Kökünü Kurutma operasyonuydu. Bu operasyona yaklaşık 2 bin 248 polisimiz katıldı. ve yaklaşık 598 şüphelimiz vardı. Şu ana kadar yaptığımız Kökünü Kurutma operasyonlarından en büyüğüydü. Şüpheliler yeni bir yöntem belirlemişler, 1 yıldır bu yeni yöntemi takip ediyoruz. Bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor ve birtakım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paralar sonucunda uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yönetici, lideri, satıcısı, torbacısı var. 52 vilayette bunların 524'ünü kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ettik" dedi.

"HDP bayrağı salladılar, PKK'nın zafer işaretini yaptılar"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun katıldığı Van mitingini değerlendiren Bakan Soylu, "Van'da bir miting yaptı. Van'da yapılan mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla birlikte katıldılar. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişisi 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı. HDP'lileri oraya topladılar, kendi bir takım partililerini topladılar, yetmedi. 'Dişe diş, kana kan, Öcalan' diye orada slogan attılar. Şimdi neyin ne olacağı Allah muhafaza. Eğer bunlar iktidara gelirlerse Allah korusun ne yapacakları apaçık ortadır" diye konuştu. - İSTANBUL