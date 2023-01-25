Bakan Nebati: 'Kızılay sadece kan bağışı yürüten bir yer değil'

Göç krizine müdahale çerçevesinde 2017 yılında kurulan Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezinin yeni hizmet binası, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katıldığı törenle açıldı. Bakan Nebati, Kızılay'ın; kardeşliğin, dostluğun, sıcak yuvanın ve en önemlisi bir yumuşak, sıcak yuva hasreti duyan çocukların da yeri olduğunu vurguladı.

Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan Kızılay'ın yeni hizmet binasının açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile davetliler ve Kızılay çalışanları katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Nebati, şunları söyledi: "Kızılay sadece kan bağışı yürüten bir yer değil. Kızılay; kardeşliğin, dostluğun, sıcak yuvanın ve en önemlisi bir yumuşak, sıcak yuva hasreti duyan çocukların da yeri. Bir dua ve bir bardak suya, kışın sıcak bir çorbaya, bir çaya da ihtiyacı olanın yeri. Gerektiğinde briket evlerle konutlar yapar, yine gerektiğinde Arakan'a gider, dünyanın herhangi bir yerinde sel, afet varsa orada görev yapar. İşte bunu yaparken de Türkiye gibi bir merkez olan, herkesin kendisine güven ortamı olarak bulduğu bir ülkede bu defa buraya gelenlerin huzur içerisinde evlerine dönebilmesi, huzur içerisinde yaşayabilmeleri için bir de böylesine eğitim merkezleri yani toplum merkezlerini inşa ediyor ve eğitiyor."

"Kızılay sadece bir yuva değil"

Açılan Kızılay merkezinin hayırlı olmasını dileyen Nebati, "Burası sadece bir yuva değil aynı zamanda bir topluma adapte, uyum sağlama merkezi. Öte yandan da geri döndükleri zaman ellerinde bir iş kurabilecek, üretebilecek kazanımların da yeni yetenekleriyle birleştirildiği bir çalışmanın mahsulü olacak. Bundan dolayı da tüm vatandaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin Kızılay'a gerekli ihtimamı göstermesi, Kızılay'ın da üzerine yüklenmiş olan bu görev ve sorumluluğu da en iyi şekilde yerine getirebilmek için canhıraş çalışmalara devam etmesi gerekiyor. İnsan en değerli varlıktır, ırkı, dini, dili, cinsi, hiç önemli değildir" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da İzmir Toplum Merkezinin, 21. toplum merkezi olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: "3 farklı kategoride Kızılay 3 yıldır dünya liderliğini devam ettiriyor. 192 ulusal cemiyet arasında dünyada en çok insana yardım ulaştıran ulusal bir cemiyetiz. Dünyada en fazla sayıda ülkede çalışan ulusal kuruluşuz ve maliyet etkinlik açısından da harcamış olduğumuz bütçenin karşılığında oluşturulan sosyal etki açısından da en büyük maliyet ve verimlilik sağlayan ulusal cemiyetiz. Bütün bunları devletimizin himayesi ve milletimizin desteğiyle yapıyoruz." - İZMİR