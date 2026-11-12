Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Murat Kurum, COP31'de Filistin Başbakanı Mustafa'yı anonsla onurlandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı. Kurum, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olduğunu söyledi; Mustafa ayakta alkışlandı ve Kurum'a sarıldı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı.

Kurum, oturum sırası gelen Mustafa'yı anons ederken, "Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de "dur" diyen ses olsun" dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Muhammed Mustafa, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Mustafa, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 94 sitede yayınlandı.
Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi

İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi26

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti28

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim