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Bakan Kurum, depremzede Artun'un görüntülerini 'Bülent abi anlatsın' diye paylaştı

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Bakan Kurum, depremzede Artun'un görüntülerini 'Bülent abi anlatsın' diye paylaştı
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Bakan Murat Kurum, Hatay Atatürk Caddesi'ndeki yeni evine kavuşan depremzede Bülent Artun'un görüntülerini 'Bülent abi anlatsın' notuyla paylaştı. Tamamlanan 5 bin 933 bağımsız bölümle yeni yuvasına kavuşan hak sahiplerinden biri de Artun oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay Atatürk Caddesi'ndeki yeni evine taşınan Bülent Artun'un görüntülerini "Hatay, Asrın İnşası'nda en çok emek verdiğimiz şehirlerdendi. İşimiz henüz bitmedi. Ama şükürler olsun, hemşerilerimiz artık kendi yuvalarında Gerisini ben değil, Bülent abi anlatsın" notuyla paylaştı.

Asrın Felaketi'nde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da hayat yeniden canlanıyor. 11 ilde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Antakya Atatürk Caddesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden inşa edildi.

Tamamlanan 5 bin 933 bağımsız bölümle yeni yuvasına kavuşan hak sahiplerinden biri de Bülent Artun oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Artun'un görüntülerini, "Hatay, Asrın İnşası'nda en çok emek verdiğimiz şehirlerdendi. İşimiz henüz bitmedi. Ama şükürler olsun, hemşerilerimiz artık kendi yuvalarında Gerisini ben değil, Bülent abi anlatsın" mesajıyla paylaştı.

"Antakya'ya yeniden dönebileceğimizi tahayyül bile etmiyordum"

Depremin ardından yaşadığı zorlu günlere ilişkin konuşan depremzede Bülent Artun, "Ben bir gün Antakya'ya yeniden dönebileceğimizi tahayyül bile etmiyordum. Çünkü enkaz kalktıktan sonra her taraf tarlaydı buralar her taraf yıkılmıştı, dökülmüştü. İnsanlar çok perişandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde şehir yerinden ayağa kalktı. Şu anda hayat başladı. Gördüğünüz gibi evimizde oturuyoruz. Muhteşem bir manzara" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti bize kol kanat gerdi"

Yapılan çalışmaların büyük bir özveriyle yürütüldüğünün altını çizen Artun, "Bir işi canıgönülden yapmak var, bir de kerhen yapmak var. Antakya'da can-ı gönülden çalışıldı. Her şey çok farklı, her şey çok yeni. Bizim tabirimizle 'cillop' deriz. Devlet baba, 'cillop' gibi yaptı buraları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağ olsun bize kol kanat gerdi. Yeni bir yaşam verdi, yeni umutlar verdi, yeni güzellikler verdi" dedi.

En fazla ev ve iş yeri Hatay'da inşa edildi

Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmaları yürütüldü. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan yeniden inşa edildi. İlk afet konutların temelleri depremden 15 gün sonra atıldı. 45. günde konutların teslimleri başladı. Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Ağır yıkım nedeniyle en fazla ev ve işyerinin inşa edildiği kent olan Hatay'da ise 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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