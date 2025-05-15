Bakan Kurum'dan Kulu Depreminin Ardından Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Kurum'dan Kulu Depreminin Ardından Geçmiş Olsun Mesajı
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kulu'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kulu'da meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Ankara başta olmak üzere civar illerde de hissedildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu'da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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