Bakan Kurum'dan Deprem Sonrası Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Kurum'dan Deprem Sonrası Geçmiş Olsun Mesajı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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