Bakan Köse vatandaşların sorunlarını dinliyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ev ziyaretleri, bebek ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, vatandaş davetleriyle sorunları dinliyor.

Halk ile bir araya geldiğinde mutlu olduğunu ve onları ziyaret ettiğinde huzurlu hissettiğini ifade eden Köse, "Benim için en kıymetli olan Safranbolu halkımızın düşünceleri, verdiğimiz bu değerle de Safranbolu'yu çok daha ileriye hep birlikte taşıyoruz" dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çalışmalarını inceleyen Köse, vatandaşlarla da sohbet ederek, talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. - KARABÜK