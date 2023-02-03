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Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür

Yerel Haberler

Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür

Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür - İstanbul'da sürücüler ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.

Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür

- İstanbul'da sürücüler ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.

İstanbul'da sürücülere örnek olacak bir görüntü kameralar tarafından kaydedildi. Duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti. Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca, "Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. Ambulans sirenini duyduklarında gösterdikleri davranış alkışlanmaya değer. İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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