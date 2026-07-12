Bakan Işıkhan'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Işıkhan'a kentte yürütülen hizmetler ve projelerle ilgili sunum yaptı. Başkan Er, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere bakanların destekleriyle yeniden ayağa kalktığını söyledi.

BAŞKAN ER: VİZYONER PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Malatya'da 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirten Başkan Er, sadece depremin yaralarını sarmadıklarını, aynı zamanda geleceğin Malatya'sını oluşturduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak vizyoner projeleri hayata geçirdiklerini belirten Er, "Biz, geleceğin şehrini inşa ediyoruz. Malatya tek merkezli bir şehirdi. Depremde yaşanan yıkımda bunun sıkıntılarını yaşadık. Biz, çok merkezli bir şehir kurguladık" dedi.

"ÇOK MERKEZLİ BİR ŞEHİR KURGULADIK"

Başkan Er, Malatya'da "Çevreyolu altı-üstü" kavramını ortadan kaldırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Dezavantajlı bölgelerin modern bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Er, Malatya'yı tek merkezli yapıdan çıkararak çok merkezli bir şehir haline getirdiklerini söyledi. Şehir merkezinde ve mahalle aralarındaki işletmelere yönelik de çalışma yürüttüklerini aktaran Er, üretime yönelik iş yerlerinin daha planlı alanlarda hizmet vermesi için projeler geliştirdiklerini kaydetti.

ULAŞIM VE RAYLI SİSTEM PROJELERİ ANLATILDI

Malatya'da ulaşım alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Er, Kuzey Kuşak Yolu'nun 6 ayda tamamlandığını, Kuzey Çevre Yolu'nun ise bitme aşamasına geldiğini söyledi. Er, 3,5 milyar lira maliyetle ikinci viyadüğün inşa edildiğini, bunun yanında duble alternatif yol yapıldığını belirtti. Narlı'dan gelecek hızlı tren ihalesinin yapıldığını aktaran Er, Büyükşehir Belediyesi olarak banliyö hattı projelerinin de bulunduğunu ifade etti. Şehir içindeki caddelerin genişletildiğini ve 30 metreye çıkarıldığını söyleyen Er, raylı sistem projesinin onaylandığını belirterek, Kışla ve İnönü caddelerinden geçecek hafif raylı sistemle ulaşımın daha da rahatlayacağını kaydetti.

ALTERNATİF İÇME SUYU KAYNAĞI KAZANDIRILIYOR

Başkan Er, Malatya'nın içme suyu konusunda önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Deprem sonrası su kaynaklarında sorunlar yaşandığını aktaran Er, "Göreve gelen her belediye başkanının alternatif su hayali vardı, biz bu hayali hayata geçiriyoruz. Fırat Havzası'ndan alternatif su kaynağını Malatya'mıza kazandırıyoruz. Bu projemiz için 3,5 milyar liralık kaynak bulduk" dedi.

ALTYAPI VE ARITMA YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Altyapı alanında ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Er, yer altı sularını yağmur sularıyla drene ederek tarımda kullanılmak üzere dereye aktardıklarını söyledi. Bölgenin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisinin 2,2 milyar lira bedelle kurulduğunu belirten Er, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal arıtma tesisi ile Eskimalatya'daki arıtma tesisinin devreye alındığını kaydetti. Er, Malatya'da bundan sonra hiçbir atık suyun arıtılmadan doğaya salınmayacağını ifade etti.

GENÇLİK, SPOR VE KÜLTÜR YATIRIMLARI

Başkan Er, Malatya'da 4 milyar liralık gençlik, spor ve kültür yatırımı yaptıklarını belirtti. Bölgenin en büyük kütüphanesinin yanı sıra çok sayıda kütüphane inşa ettiklerini aktaran Er, 5 büyük spor kompleksi, gençlik merkezleri, spor salonları ve sahaların yapıldığını söyledi. Turizm ve gastronomiye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini de belirten Er, Malatya'da uluslararası organizasyonların düzenlendiğini ifade etti.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMALARINIZDAN DOLAYI SİZİ TEBRİK EDİYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e projeleri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Işıkhan, "Çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum" dedi.

BÖLGENİN EN KAPASİTELİ KÜTÜPHANESİNİ GEZDİ

Başkan Er, daha sonra Bakan Işıkhan'a belediye binası içerisinde yapılan ve bölgenin en kapasiteli olma özelliğini taşıyan Şehir Kütüphanesi'ni gezdirerek bilgi verdi. Kütüphanenin 3 bin 200 metre kullanım alanıyla birlikte toplam 6 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edildiğini belirten Er, çocukların belediye binasından bağımsız olarak kütüphaneye giriş yapabildiğini söyledi. Kütüphanenin açılmasının üzerinden 20 gün geçmesine rağmen 8 bin 500 üye kaydı yapıldığını aktaran Er, kütüphanenin 7/24 açık olduğunu, öğrencilere ücretsiz çorba, sınırsız çay, su ve kahve ikramı yapıldığını ifade etti.

IŞIKHAN: HARİKA BİR KÜTÜPHANE OLMUŞ

Kütüphanede öğrencilerle sohbet eden Bakan Işıkhan, yapılan çalışmayı beğendiğini belirtti. Işıkhan, "Maşallah, harika bir yer kütüphane olmuş. Amfi şeklinde olması da çok iyi. Müthiş, tebrik ederim" dedi.

Haber: Mehmet Güngördü