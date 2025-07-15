Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli olan 15 Temmuz şehidi ailesini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli 15 Temmuz şehidi Yakup Kozan'ın ailesine ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Taşeron İşçi olarak çalışan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü önünde vurularak Şehit olan Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Yakup Kozan'ın Annesi Fethiye Kozan ve Kardeşi Yasin Kozan'ı Etimesgut'taki evlerinde ziyaret eden Bakan Işıkhan, Şehidin ailesine gerçekleştirdiği ziyarette taziye dileklerini yineleyerek anne Fethiye Kozan'a gösterdiği metanet ve sabır için teşekkür ederek, devletin her daim şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

"Vatanı için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum"

Şehidin ailesi o geceyi ve Yakup Kozan'ın Şehadete yürüyüşünü anlatırken Bakan Işıkhan, "Bizler o kutlu destanın kahramanı şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum" dedi.

Ziyaretin ardından okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından Işıkhan, Şehidin annesine bir Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. - ANKARA