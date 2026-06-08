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Mayısta uyuşturucu ve sanal kumara 706 operasyon

Mayısta uyuşturucu ve sanal kumara 706 operasyon
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik ülke genelinde 706 operasyon düzenlendiğini, 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik ülke genelinde 706 operasyon düzenlendiğini, 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan suçlarla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, operasyonlar sonucunda 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti. Gürlek, söz konusu operasyonlarda 4 bin 606 şüphelinin tutuklandığını, bin 317 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

İstanbul'un, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlemle operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü il olduğunu belirten Gürlek, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumları ile personele teşekkür etti.

Bakan Gürlek, paylaşımını, "Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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