Bakan Güler Ahlat Komando Taburunu Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için gittiği Bitlis'te Ahlat Komando Tabur Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için gittiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahlat Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - BİTLİS