Bakan Güler Ahlat Komando Taburunu Ziyaret Etti

Bakan Güler Ahlat Komando Taburunu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'te Ahlat Komando Tabur Komutanlığına ziyarette bulundu. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey komutanlar eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için gittiği Bitlis'te Ahlat Komando Tabur Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için gittiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahlat Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldız daha uçağa biniyor

Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldızı daha ikna ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı

15 bin nüfuslu ilçeye yapılan hükümet konağı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.