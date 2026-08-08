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Bakan Göktaş'tan ikiz kızlı aileye destek sözü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anıtkabir'i ziyaret eden ikiz kızları olan aileye destek olacaklarını açıkladı. Aile danışmanlığı başlatıldı, yeni yuvalarında çocukların tüm ihtiyaçları karşılanacak ve her aşama takip edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ikiz kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden aileye destek olacaklarını belirterek, "Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, ailenin ve kızlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu dile getirerek ailenin bundan sonraki yolculuklarında yanında olacaklarını dile getirdi. Bakan Göktaş, "Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ailenin ve kızlarının yüzündeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil; bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli, ailemizin üzerinde; biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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