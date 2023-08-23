Bakan Göktaş, şiddet mağdurlarının adalete erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik programda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak, aileyi korumak ve güçlendirmek için kadına yönelik şiddetin mutlaka önlenmesi gerektiğini çok iyi bildiklerini belirterek "Bunun için şiddetle mücadelede, ulusal mevzuatımızı güçlendirmekle kalmayıp, kamuoyunda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak, aileyi korumak ve güçlendirmek için kadına yönelik şiddetin mutlaka önlenmesi gerektiğini çok iyi bildiklerini belirterek "Bunun için şiddetle mücadelede, ulusal mevzuatımızı güçlendirmekle kalmayıp, kamuoyunda farkındalık yaratarak, kurumsal hizmet mekanizmalarımızı harekete geçiriyoruz." dedi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF ve UN Women Türkiye işbirliğiyle bir otelde düzenlenen "Şiddet Mağduru Kadınların ve Çocukların Adalete Erişiminin Kolaylaştırılması Eğitim Programı"nın kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin aileyi ve toplumu sarstığını çok net olarak gördüklerini söyledi.

Şiddetin insan onurunu ve adalet duygusunu zedelediğini belirten Göktaş, bireyden başlayıp halka halka yayılan şiddetin sağlıklı sosyal hayatı imkansız hale getirdiğini ifade etti.

"Bizim Türkiye olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak temel ilkemiz kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleranstır." diyen Göktaş, ulusal mevzuatı güçlendirmekle kalmayıp, hizmet mekanizmalarını harekete geçirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın aile ve kadın konusundaki hassasiyetlerinin bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak, aileyi korumak ve güçlendirmek için kadına yönelik şiddetin mutlaka ama mutlaka önlenmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bunun için şiddetle mücadelede, ulusal mevzuatımızı güçlendirmekle kalmayıp, kamuoyunda farkındalık yaratarak, kurumsal hizmet mekanizmalarımızı harekete geçiriyoruz." diye konuştu.

Eylem Planı 5 ana hedef ve 227 faaliyet içeriyor

Bakan Göktaş, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın, kadına yönelik şiddetle mücadelede ciddi bir aşama olduğunu kaydetti.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de katkılarıyla hazırlanan planın, 5 ana hedef ve 227 faaliyet içerdiğine işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele anlayışıyla, ulusal eylem planlarının il uygulamalarına yansımasına, izleme ve değerlendirmelerin düzenli olarak yapılmasına özen gösteriyoruz. Bu amaçla, her ilimiz için il eylem planlarını da sizlerin katkılarıyla hazırlıyor ve takibini yine sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını da ayrıca önemsiyoruz. Bugün başarıyla tamamladığınız bu eğitim programı, şiddet mağdurlarına birebir sunduğunuz hizmetlere nitelik kazandıracaktır. Nitekim Bakanlığımızın, mağdur kadınların ve çocukların adalete erişimi kapsamında kolaylaştırıcı rolü de bulunmaktadır. Bu eğitim sayesinde edindiğiniz bilgilerle mağdur kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarınızı artan bir özveriyle sürdüreceğinize inanıyorum."

Eğitim programının her aşamasında emeği geçen UNICEF ve UN Women temsilcilerine, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların farklı birimlerinde yer alan görevlilere teşekkür eden Göktaş, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kadın alanındaki tüm çalışmalarımızda proaktif yaklaşımları benimseyip, yeni hizmet modelleri geliştirerek daha yerinde ve nitelikli hizmetler sunabileceğimize tüm içtenliğimle inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Paolo Marchi, eğitime katılanlara belgelerini takdim etti.