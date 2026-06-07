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Bakan Göktaş'tan 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'na ilişkin paylaşım

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, anlayış ve sevgi diliyle iletişim kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'na ilişkin, "Anlayış ve sevgi diliyle iletişim kurmaya, gönül köprülerimizi güçlendirmeye ve daha erişilebilir bir dünya inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'na ilişkin videolu mesaj yayınladı. Göktaş, Paylaşımında, "Biz aynı duyguların insanıyız, birbirimizi gönülden anlarız. Parmaklardan kalplere uzanan ve bir işaretle hayatı anlamlandıran 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun. Anlayış ve sevgi diliyle iletişim kurmaya, gönül köprülerimizi güçlendirmeye ve daha erişilebilir bir dünya inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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