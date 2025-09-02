Bakan Göktaş'tan SYDV Grevine İlişkin Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SYDV'nin grevine ilişkin, "Her bir personelimiz bizler için çok değerli çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda da bugün çalışanlarının ek protokol kapsamında KÇP kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Göktaş konuya ilişkin, "Her bir personelimiz bizler için çok değerli çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda da bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında KÇP kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. SYDV personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA