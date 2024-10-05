Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş, Katledilen Genç Kızların Ailelerine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Göktaş, Katledilen Genç Kızların Ailelerine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu ve psikososyal destek verileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şahsın öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bakan Göktaş, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül ile ilk olarak Ayşenur Halil'in, ardından İkbal Uzuner'in Eyüpsultan'daki evine giden Göktaş, ailelerin acılarını paylaştı, onların yanında olduklarını vurguladı, başsağlığı dileklerini iletti.

"İki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı"

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından iki aileye de psikososyal destek verilmeye başlandığı öğrenildi. Bakan Göktaş, dün sosyal paylaşım sitesinden olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz! Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahinur Özdemir Göktaş Semih Çelik Güvenlik Politika Sağlık Yerel

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

En tepedeki isim lafı dolandırmadan itiraf etti: Mafyaya yenildik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor Trabzonspormaçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 eKİM Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Real Madrid Villarreal CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Hatayspor Trabzonspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Al Nassr Al Orubah CANLI İZLE şifresiz! Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Sporting Lisbon Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Torino CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title