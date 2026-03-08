Haberler

Bakan Göktaş: "Kadın güçlüyse toplum güçlüdür, toplum güçlüyse Türkiye güçlüdür"

Bakan Göktaş: 'Kadın güçlüyse toplum güçlüdür, toplum güçlüyse Türkiye güçlüdür'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın; hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücüdür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın; hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücüdür. Kadın güçlüyse toplum güçlüdür, toplum güçlüyse Türkiye güçlüdür" dedi.

Bakan Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Göktaş, kadını hayatın özü, ailenin temeli ve toplumun gücü olduğunu belirtti ve kadın güçlüyse toplumun, toplum güçlüyse Türkiye'nin güçlü olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Göktaş, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ile kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturduklarını bildirdi.

"Kadın güçlüyse toplum güçlüdür, toplum güçlüyse Türkiye güçlüdür"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kadın; hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücüdür. Kadın güçlüyse toplum güçlüdür. Toplum güçlüyse Türkiye güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında daha etkin bir şekilde var olmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın istihdamını artıran projeleri hayata geçiriyor; kadın kooperatiflerini yaygınlaştırıyor, kadın girişimcilerimizi destekleyerek işlerini büyütmelerini sağlıyoruz. Sosyal hizmet modellerimizi kadın odaklı bir yaklaşımla güçlendiriyoruz. Bu yıl yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz; kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatımıza değer katan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

