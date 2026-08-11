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Nüfus Politikaları Kurulu: Aile Destekleri Güçlenecek

Nüfus Politikaları Kurulu: Aile Destekleri Güçlenecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında alınan kararlarla dinamik nüfus yapısını koruyup aileleri destekleyeceklerini, doğum izni ve kreş gibi uygulamaları güçlendireceklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dinamik nüfus yapımızı koruyarak mevcut politikalarımızı güçlendirmeye ve ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koordinatör bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaları kurul üyeleriyle paylaştıklarını belirtti. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Nüfus politikalarımızı oluştururken çocuk bakım hizmetlerinin herkes için erişilebilir olmasını, iş ve aile yaşamı dengesinin korunmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda, doğum izni süresinin artırılması, devlet memurlarına yarım zamanlı çalışma imkanı tanınması, doğum yardımı tutarlarının güncellenmesi ve kamu kurumlarında kreş seferberliği başlatılması gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Dinamik nüfus yapımızı koruyarak mevcut politikalarımızı güçlendirmeye ve ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Toplantımızda alınan kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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