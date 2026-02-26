Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocuklarla birlikte ilahi söyledi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla birlikte ilahi söyleyerek Ramazan ayının ruhunu paylaştı. Göktaş, sosyal medya üzerinden bu anı takipçileriyle paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla birlikte ilahi söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye'nin yüreğine işleyen o ilahiyi duyunca çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık. Seslerimizin ve gönüllerimizin bir olduğu, aynı duygu ve inançla birbirimize kenetlendiğimiz nice Ramazanlara. Bu kıymetli eseri milyonların diline düşüren besteci Abdurrahman Önül'e ve Celal Karatüre'ye yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

