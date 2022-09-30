Bakan Dönmez: "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam" Yerel Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fatih Dönmez Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bakan Dönmez: 'Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam' - Haberler

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