Bakan Dönmez: "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam"
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel