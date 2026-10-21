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Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlar için Yumaklı ile çalışmaları değerlendirdi

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Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlar için Yumaklı ile çalışmaları değerlendirdi Haber Videosunu İzle
Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlar için Yumaklı ile çalışmaları değerlendirdi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik toplama, barınak ve denetim çalışmalarını değerlendirdi. Çiftçi, vatandaş güvenliğini korurken sahipsiz hayvanların bakım ve refahının da gözetileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Anlayışımız nettir: Vatandaşımızın güvenliğini korurken sahipsiz hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından sokak hayvanlarının toplatılması ve barınaklardaki bakım şartlarına dair açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Bakan Çiftçi, "Güvenli sokaklar, korunan canlar. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Toplantımızda; hayvanların usulüne uygun şekilde toplanması, barınaklardaki bakım şartları, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri ile illerimizdeki denetim çalışmalarını ele aldık. Bu kapsamda, atık gıdaların hayvan mamasına dönüştürülmesine yönelik çalışmaları ve mama üretim tesislerinde gelinen aşamayı da değerlendirdik. Anlayışımız nettir: Vatandaşımızın güvenliğini korurken sahipsiz hayvanlarımızın bakımını ve refahını da gözeteceğiz. Bu konuda ihmale yer vermeden, ilgili bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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