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Bakan Bolat Bilecik'te İlk Ziyaretini Bozüyük'e Yaptı

Bakan Bolat Bilecik'te İlk Ziyaretini Bozüyük'e Yaptı
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bilecik’te ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bilecik'te ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük'te bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere kentte geldi. Bakan Bolat ilk olarak Bozüyük Kaymakamlığı ziyaret ederken, kendisini Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve ilçe protokolü karşılandı. Balat, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette Bozüyük'te yürütülen çalışmalar ve ilçenin genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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