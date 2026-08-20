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DEM Parti’den “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” haberlerine yalanlama

DEM Parti’den “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” haberlerine yalanlama
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DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Diyarbakır'da dört belediye eş başkanının görevden alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, resmi açıklamalar dışındaki haberlere itibar edilmemesini bildirdi.

(ANKARA) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, bazı basın-yayın organlarında Diyarbakır'da dört belediye eş başkanının görevden alındığı yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "son günlerde bazı basın-yayın organlarında, Diyarbakır'da dört belediye eş başkanının görevden alındığı yönünde haberler yayımlandığı, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Açıklamada, seçilmişlerle ilgili olarak parti ve kurul tarafından yapılan resmi açıklamalar dışındaki haberlerin dikkate alınmaması istenerek, "Basın-yayın organlarının da kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkına saygı göstererek, söylenti ve duyumlar üzerinden haber yapmak yerine Partimizin ve Kurulumuzun resmi açıklamalarını esas almaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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