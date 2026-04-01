Bakan Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar'a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı