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Bakan Bak, depremzede ailelerle buluştu

Bakan Bak, depremzede ailelerle buluştu
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Kilis Valisi Tahir Şahin, depremzede ailelerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Kilis Valisi Tahir Şahin, depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzede ailelerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Devletimiz her zaman yanınızda. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Bak, ailelere moral vererek daima onların yanında olduklarını söyledi.

Depremzede aileler de, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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