GSB'den bağımlılıkla mücadele için 200 milyon lira tutarında proje

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençleri bağımlılık risklerine karşı korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 200 milyon lira proje teklif çağrısına çıkıldığını duyurdu.

Bakan Bak, gençleri bağımlılık risklerine karşı korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak sebebiyle hazırlanan "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı" kapsamında sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için 200 milyon lira proje teklif çağrısına çıkıldığını açıkladı. Bakan Bak, birincil önleme yaklaşımını esas alan destek programıyla gençlerin sağlıklı bir geleceğe yönlendirilmesini ve risklere karşı güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı" çağrısı kapsamında, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu müdahale içerikli projelere destek verileceği ifade edildi. Bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında gençlere yönelik proje hazırlayacak sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için proje çağrısının bugün itibariyle başladığını duyuran Bakan Bak, başvuruların 29 Haziran Pazartesi gününe kadar alınacağını dile getirdi.

"Gençlerimizi her türlü bağımlılık riskinden uzak tutmak, Türkiye'nin geleceğini de güvence altına almak demektir"

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelenin temel taşının riskler oluşmadan önce müdahale etmek olduğunu belirterek, "Gençlerimizi her türlü bağımlılık riskinden uzak tutmak, sadece bugünü değil, Türkiye'nin geleceğini de güvence altına almak demektir. Bakanlık olarak yaklaşımımız, sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözüm aramaktan ziyade, henüz risk oluşmadan koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmektir. 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı' ile gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kendilerini gerçekleştirmelerini sağlarken, birincil önleme odaklı çalışmalarımızla onları zararlı alışkanlıklara karşı bir zırh gibi kuşatmayı hedefliyoruz. Bilimsel temelli, kapsayıcı ve gençlerimizin dinamizmine uygun bu önleyici modeller sayesinde, bağımlılıkla mücadelede toplumsal bir direnç oluşturacak ve geleceğin sağlıklı nesillerini hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje başına 1 milyon lira destek verilecek

Proje başına en az 1 milyon destek vereceklerini belirten Bakan Bak, bu destekle bağımlılıkla mücadelede toplumsal katılımın teşvik edilmesini ve gençlerin bu süreçte aktif rol oynamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Projenin başvuru şartları

Program bütçesinin 200 milyon lira olacağı ve teklif edilen projelerin uygulama süresi 9 ay süreceği, hedef kitlesi 14-29 yaş aralığındaki gençler için olan programın, eğitim dışı kalan, düşük gelirli hanelerde yaşayan veya bağımlılık riski yüksek bölgelerde ikamet eden dezavantajlı gençleri öncelemek olduğu, şubesi olmayan sivil toplum kuruluşlarının ve spor kulüplerinin en fazla 1 proje, şubesi olan sivil toplum kuruluşlarının ve spor kulüplerinin ise en fazla 2 proje ile başvurabileceği, başvuracak kurumların şube veya temsilcilikleri varsa, bu şube ve temsilciliklerden proje başvurusunun kabul edilmeyeceği, bu özellikteki kuruluşların proje başvurularını genel merkezleri üzerinden yapma şartının aranacağı, başvuruların Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluşlarına ve spor kulüplerine açık olacağı, proje başvurularının Bakanlığın Proje Destek Sistemi olan "pds.gsb.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda alınacağı, elden veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği, ön ve içerik değerlendirmesi sonucu 50 puan ve üstü olan projelerin Değerlendirme Komisyonunca sonuçlandırılarak ilan edileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı