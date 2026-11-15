Bahreyn İçişleri Bakanlığı 2 saat arayla iki ayrı potansiyel tehdit uyarısı yayımladı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, iki ayrı "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı. Bahreyn basını ise ülkenin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu öne sürerek saldırıların engellendiğini bildirdi.

Bahreyn yönetimi ülkeye yönelik güvenlik tehdidi nedeniyle alarma geçti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı yaklaşık 2 saat arayla iki ayrı "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma, sakin olma ve ilgili haberleri resmi kanallardan takip etme çağrısında bulundu. Söz konusu güvenlik tehdidinin ne olduğuna ve kaynağına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bahreyn basınından İran saldırısı iddiası

Bahreyn gazetesi Al-Ayam ise ülkenin İran'ın İHA saldırılarına hedef olduğunu öne sürerek saldırıların önlendiğini bildirdi. Bu iddia resmi Bahreyn makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı