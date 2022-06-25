Bahçesindeki nadir bulunan çiçeği çaldılar

Bilecik'te evinin bahçesinde büyük bir saksının içinde nadir bulunan ve zor yetişen çiçeği göremeyen kadın şok oldu ve hemen polise başvurdu.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde ikamet eden Özlem Deniz adlı vatandaş bahçesine çıktığında büyük bir saksı içinde büyütmeye çalıştığı 'Melekler Borusu' çiçeği göremedi. Adeta gözü gibi baktığı çiçeğin saksısıyla birlikte yerinde olmadığı gören Özlem Deniz hemen karakola gitti. Özlem Deniz daha önce bahçesinde bu çiçekten olduğu, kuruduğu için bir arkadaşından yeniden filiz alarak büyütmeye çalıştığını anlatarak, "Gece bahçeyi sularken, saksının içinde duruyordu, sabah kalktım saktı yok. Saksıyı almış altını bırakmış birde. 3 yıldır bu evdeyim bahçemle ilgileniyorum ve daha önce böyle bir çiçek hırsızlığı yasamadım. İsteselerdi verirdim, ama çalmak nedir hiç hoş bir durum değil, kameralardan kimin çaldığını öğrenmek için karakola gittim sağ olsunlar ilgilendiler de ama uzun saatler süreceği için dilekçe vermeniz gerekir dediler. Ben de meşgul etmeyi düşünmedim. Derdim çiçekte değil aslında bu emek hırsızının ya da hırsızlarının kim olduğunu görmekti. Ama gerçekten helal etmiyorum, sizin sayenizde bilgisi olsun" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel