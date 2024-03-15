Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de Trafik Yoğunluğu ve Yanlış Park Nedeniyle İftara Yetişmek İmkansız Hale Geldi

Güncelleme:

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu ve yanlış parklar nedeniyle mesai çıkışında 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte trafik yoğunluğu daha da arttı. Vatandaşlar iftara yetişemediklerini belirtti.

Bahçelievler'de mesai çıkışında yaşanan yoğunluk ve yanlış park yüzünden 29 Ekim Caddesinde 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidiliyor. Cadde üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'un en önemli problemlerinden olan trafik yoğunluğu ramazan ayının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyenlerin etkisiyle daha da arttı. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park nedeniyle iş çıkış saatlerinde trafik kaosu yaşanıyor. Yanlış park yapana araçlara bir de servis otobüsleri de çift sıra park edince 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor. Yapılan hatalı parklar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Vatandaşlar oluşan trafik nedeniyle Ramazan Ayında iftara evlerine yetişemediklerini ifade etti.

Ergun Nayhan, "Her gün trafik var buna çare bulunması lazım özellikle ramazan günü. Saat 16.30 olduğunda burası kitleniyor. Normalde 18.00'da kitleniyor. Kuyumcukent orası çok kötü 30 dakika sonra otoparktan çıktık. Buralar çok karışık. Çözüm bulunması lazım" dedi.

İhsan Kaya, "4 günüdür bu çileyi çekiyoruz. Personeli ramazanda iftara yetiştiremiyoruz. Ramazan başladığında beri böyle" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler 29 Ekim Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli? Ali Özkara kimdir? Memleket Partisi Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Ali Özkara kaç yaşında, nereli? İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title